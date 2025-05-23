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«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз Андрея Юртаева на матч Кубка Стэнли

«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз Андрея Юртаева на матч Кубка Стэнли
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Даллас» — «Эдмонтон».

Ставка: ТБ 6.5 за 2.10.

«Второй матч Западного финала. В первой игре «Даллас» победил 6:3. Получился довольно любопытный матч, где «Эдмонтон» вёл 3:1 к старту третьего периода, но затем хозяева перевернули игру, забив пять шайб.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я жду чего-то похожего на первый матч в плане результативности. С одной стороны, в полуфинале плей-офф команды должны как-то построже, аккуратнее и внимательнее в обороне действовать, но если мы вспомним, как «Эдмонтон» играет в этом плей-офф, то это почти всегда фейерверк шайб. Сухие игры у «Эдмонтона» были только в конце серии с «Вегасом».

Думаю, что будет опять результативная игра, так как у «Далласа» тоже очень неплохое нападение. Мой прогноз – тотал больше 6.5. На старте этой серии «низовых» матчей я не жду», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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