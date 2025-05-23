Эксперты назвали фаворита ЧМ-2025 по хоккею после вылета Канады

Вчера на ЧМ-2025 по хоккею прошли четвертьфинальные матчи. Главной сенсацией стал вылет Канады, которая умудрилась пропустить две шайбы от Дании в последние три минуты (1:2). Букмекеры обновили коэффициенты на чемпионов турнира.

По оценке экспертов, главный фаворит теперь сборная Швеции. Поставить на «Тре Крунур» можно с котировкой 1.85. В четвертьфинале шведы лишили титула чемпионов мира сборную Чехии (5:2).

Шансы Швейцарии оценили в 2.90. Команда Патрика Фишера уверенно разобралась со сборной Австрии (6:0).

Вероятность того, что золотые медали завоюет сборная США, оценили в 4.00. Американцы выбили из борьбы Финляндию (5:2).

Наконец, на Данию можно поставить за 25.00. Даже после того как датчане выбили Канаду, букмекеры по-прежнему не верят в них.

В полуфиналах 24 мая Швеция сыграет с США, а Швейцария — с Данией.