«Акрон» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Локомотив» от автора «Чемпионата» Михаила Коробова.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.74.

«Локомотив» к встрече заключительного тура чемпионата России подходит с разочарованием. Была у москвичей возможность побороться за медали, но они её бездарно упустили. Опустились на шестое место в турнирной таблице первенства, с которого уже никуда не денутся.

Впрочем, напоследок «Локомотив» решил красиво хлопнуть дверью. Беспроигрышная серия в РПЛ насчитывает пять матчей. В матче предыдущего тура железнодорожники сыграли вничью с ЦСКА. Московское дерби завершилось со счётом 2:2. Скорее всего, много голов будет и в этот раз. Как минимум по одному разу сможет отличиться каждая из сторон.

У «Локомотива» результативность ещё лучше, чем у «Акрона». В среднем за встречу в чемпионате России подопечные Галактионова забивают 1,6 гола. В то же время они регулярно допускают позиционные ошибки в обороне и часто пропускают. В 29 турах получили 40 мячей. Вот и сложился пазл. Так что Дзюба сможет передать привет.