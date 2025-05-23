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Российских букмекеров могут обязать удерживать налог с каждого выигрыша

Российских букмекеров могут обязать удерживать налог с каждого выигрыша
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Министерство финансов России внесло на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. В нём содержатся положения, которые касаются букмекерских контор и тотализаторов.

В частности, предлагают убрать порог по сумме выигрыша в 15 тысяч рублей, при наступлении которого букмекер удерживает и перечисляет в бюджет налог за игрока. Если это случится, букмекеры должны будут начать удерживать налог с каждого выигрыша, независимо от суммы.

При этом непонятно, что будет с налоговой льготой, которая действует сейчас — налогом не облагаются выигрыши до 4000 рублей. Если законопроект примут, то игроки будут платить налог с каждого выигрыша, даже если суммарно по итогам года они будут в минусе.

Если документ примут, то изменения вступят в силу 1 января 2026 года.

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