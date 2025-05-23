В Госдуме не поддержали инициативу об ограничении эфирного времени для букмекеров

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи выступил против внесения поправок в Федеральный закон «О рекламе», предусматривающих ограничение эфирного времени рекламы букмекерских компаний. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель комитета Сергей Боярский.

В октябре 2025 года группа депутатов от фракции ЛДПР внесла законопроект, который предусматривал сокращение эфирного времени для букмекеров на два часа. Сейчас показ рекламы компаний разрешён в период времени с 22:00 до 7:00. Чиновники предлагали сократить этот промежуток с 23:00 до 6:00.

В комитете Госдумы отметили, что в действующей редакции закона «О рекламе» уже есть ряд ограничительных мер в отношении букмекеров, в том числе в вопросах минимизации влияния операторов ставок на несовершеннолетних. Кроме того, принятие поправок чревато снижением доходов вещателей.

Кроме того, сокращение эфирного времени могло бы снизить налоговые поступления от букмекеров и целевые отчисления на поддержку спорта.