«Наполи» — «Кальяри»: прогноз Егора Титова на игру Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» – «Кальяри» в 38-м туре Серии А сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.60.

«Чемпионская гонка в Италии напоминает мне прошлогоднюю в России. Правда, тут всего две команды борются. Но сначала одни уверенно лидировали, потом другие, потом опять поменялись, а в концовке уже уступают друг другу право на скудетто. «Интер» проиграл два матча всухую, и «Наполи» оторвался. Сейчас миланцы могли перехватить инициативу, так как неаполитанцы сделали две неожиданных ничьих подряд, но «Интер» сам пропустил в концовке от «Лацио». В итоге всё в руках «Наполи».

Я просто не представляю, что сделают фанаты Неаполя с командой, если она умудрится и в третий раз подряд не выиграть и упустит чемпионство. А парней там уже конкретно так затрясло, как мне кажется. И я могу это понять. Вроде всё в твоих руках, а не идёт. Моменты не получается реализовать, да и в целом усталость накопилась, форма не лучшая. И в моём понимании всё-таки у «Наполи» не такой уж классный состав. Просто Конте выжимал из них максимум весь сезон. Ушёл Хвича, и класса стало ещё меньше. Нерес должен был его безболезненно заменить, поначалу так и было. Но сначала одна травма, потом другая. И он выходил всего на несколько минут в последних встречах.

«Кальяри» здесь вообще ничего не нужно. Две победы у них в последних семи матчах, четыре поражения. Обязан «Наполи» сразу забивать, а потом в своём стиле удерживать перевес. Где-то наверняка подловит, выбегают неаполитанцы очень здорово, все знают манёвры. А оборонялась команда Конте весь сезон очень здорово. Ставлю на победу «Наполи» с форой (-1.5)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».