«Комо» — «Интер»: во сколько начало матча Серии А, какие прогнозы

пятницу, 23 мая, на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо состоится матч 38-го тура Серии А «Комо» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Параллельно с этим пройдёт матч «Наполи» — «Кальяри».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.66, что приблизительно составляет 60% вероятности. Победа «Комо» оценивается коэффициентом 4.90 — около 20% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Наиболее вероятный счёт — 1:1 или 2:1 в пользу гостей.

Миланский клуб занимает второе место, отставая от лидирующих неаполитанцев на одно очко. Фактически «нерадзурри» должны победить и надеяться, что конкуренты потеряют очки в параллельном матче с «Кальяри». Мягко говоря, в этом есть некоторые сомнения. «Интер» под конец сезона стал всё чаще ошибаться. Игра на несколько фронтов отняла очень много сил. В пяти последних турах Серии А выиграли только дважды.

«Комо» под руководством Сеска Фабрегаса поднялся из Серии В и в уходящем сезоне Серии А показал себя крайне достойно. Мало того, что забрался в топ-10, так ещё и разогнался под конец. Выиграл в шести из восьми предыдущих туров при четырёх победах всухую и двух ничьих.