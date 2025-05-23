«Наполи» — «Кальяри»: ставки и коэффициенты на матч 38-го тура Серии А

В пятницу, 23 мая, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится матч 38-го тура Серии А «Наполи» — «Кальяри». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Параллельно с этим пройдёт встреча «Комо» — «Интер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно составляет 84% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается в 18.0 — около 5% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 7.70.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 или 3:0 в пользу хозяев.

«Наполи» в каком-то смысле повезло. Во-первых, неаполитанский клуб не принимает участия в других соревнованиях, а потому мог полностью сосредоточиться на внутренней арене и чемпионской гонке. Во-вторых, ему достался более простой календарь. За два последних месяца — ни одного соперника из топ-7. Отсюда классная форма.

Неаполитанцы выиграли четыре из шести прошлых туров чемпионата Италии. Забуксовали только недавно, сыграв вничью с «Дженоа» (2:2) и «Пармой» (0:0). Должное отдать стоит как минимум за две вещи: выдающуюся оборону (лишь два пропущенных на данном отрезке) и нацеленность на результат (отсутствие поражений).

«Кальяри» при Клаудио Раньери давал бой всем, но в нынешнем сезоне клуб лихорадит. Такая же болезнь и на финише. С 12 апреля провёл шесть матчей в Серии А, в четырёх из которых потерпел поражение. Лишь в двух выиграл. Но надо сказать, что добыл очки во встречах с такими же аутсайдерами, как он сам. С другой стороны, теперь вылет не грозит, поскольку ниже 17-го места точно не упадёт.