«Комо» — «Интер»: прогноз Егора Титова на игру Серии А 23 мая

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Комо» – «Интер» в 38-м туре Серии А сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 3 за 1.87.

«Комо» очень неплохо влился в Серию А в этом сезоне. Заслуга в этом, конечно, Сеска Фабрегаса, который проявил себя просто замечательно. Большое будущее у него, это уже сейчас всем понятно. Новичок заканчивает сезон в десятке, причем не обладая каким-то выдающимся составом. Сначала звали известных и заслуженных ветеранов, но погоду делали не они. И в последних семи матчах шесть побед у «Комо», только в прошлом туре серия прервалась – 1:1 с «Вероной». Но все соперники были не из лидерской группы. Тем не менее против всех грандов «Комо» дома упирался. И «Интеру» он победу не подарит.

Понятно, что миланцы просто сильнее, опытнее и так далее. Но мы же видим, как их в концовке сезона шатает из стороны в сторону. Да, прошли «Барсу», но в чемпионате побед мало, все игры трудовые. Легко ничего не даётся.

Я думаю, на опыте обязаны этот матч забирать футболисты «Интера». И Индзаги должен ещё раз сделать акцент на обороне. Очень много позволяют своим соперникам футболисты миланского клуба. Поставлю на «тотал меньше 3». Если выиграют, то 1:0, 2:0, в худшем случае 2:1», — приводит слова Титова «РБ Спорт».