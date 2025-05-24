Букмекеры оценили шансы ЦСКА победить «Пари НН» и финишировать третьим

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В чемпионате России — заключительный 30-й тур! 24 мая среди прочих состоится матч ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Победа обеспечит красно-синим третью строчку.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.49, что составляет приблизительно 66% вероятности.

Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 7.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50.

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Пари НН» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.