Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Спартака» завершить сезон победой

Названы шансы «Спартака» завершить сезон победой
Аудио-версия:
Комментарии

Российская Премьер-Лига добралась до заключительного тура, матчи которого по традиции пройдут в один день и в одно время. Среди прочих в субботу, 24 мая, друг с другом сыграют московский «Спартак» и подмосковные «Химки».

Материалы по теме
«Спартак» — «Химки». Последнее туше Станковича в сезоне
«Спартак» — «Химки». Последнее туше Станковича в сезоне

Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.34, что приблизительно составляет 73% вероятности.

Победа «Химок» оценивается в 8.80 — около 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче «Спартак» — «Химки». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Материалы по теме
«Зенит» — «Ахмат». Вся надежда на «Динамо»
«Зенит» — «Ахмат». Вся надежда на «Динамо»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android