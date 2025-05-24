Названы шансы «Спартака» завершить сезон победой

Российская Премьер-Лига добралась до заключительного тура, матчи которого по традиции пройдут в один день и в одно время. Среди прочих в субботу, 24 мая, друг с другом сыграют московский «Спартак» и подмосковные «Химки».

Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.34, что приблизительно составляет 73% вероятности.

Победа «Химок» оценивается в 8.80 — около 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче «Спартак» — «Химки». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.