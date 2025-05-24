«Рубин» — «Оренбург»: прогноз и ставка

24 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» примет «Оренбург». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно составляет 48% вероятности.

Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Рубин» — «Оренбург» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.