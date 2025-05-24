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«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат» в 30-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме с форой (-1) за 2.25.

«Зенит» сыграет домашний матч с «Ахматом». «Ахмат» уже при всех возможных раскладах точно остаётся командой, которая сыграет в стыках за право остаться в Премьер-Лиге. Поэтому не исключено, что какие-то изменения по составу у Ташуева будут, потому что всё-таки «Зенит» — это игра энергозатратная, а впереди два сложнейших стыковых матча. Может быть, кому-то из лидеров даст отдохнуть Сергей Ташуев. А «Зенит» предельно мотивирован, сверхмотивирован даже на этот матч.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И «Зенит», наверное, постарается как можно быстрее решить свою задачу, как можно быстрее забить и обеспечить себе комфортное преимущество, чтобы следить за тем, как развивается игра в Краснодаре между «Краснодаром» и «Динамо». Поэтому ставка будет сделана наверняка как и в матче с «Ростовом», на агрессивное начало, на первые 45 минут.

Поэтому мой прогноз — «Зенит» выиграет 1-й тайм», коэффициент 1.6, не очень большой, но можно попробовать сыграть «Зенит» выиграет 1-й тайм с форой (-1)» за 2.25», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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