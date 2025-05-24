«Спартак» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Химки» в 30-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Спартак» забьёт в обоих таймах за 1.90.

«Московский «Спартак» дома будет принимать подмосковные «Химки». И у «Химок» 29 очков, и они уже себе всё, как кажется, обеспечили, но на самом деле это не так, потому что если «Пари Нижний Новгород» вдруг неожиданно обыграет ЦСКА в Москве, а «Динамо» Махачкала победит в параллельном матче «Ростов», то именно химчане опустятся на 13-е место и попадут в зону стыков. Если, конечно, сами проиграют московскому «Спартаку». Поэтому задача для «Химок» почти решена, но не до конца, и какие-то ещё варианты остаются, чтобы они оказались в зоне стыковых матчей.

Последние четыре матча при Адиеве команда не проигрывает. В последнем туре одержали хорошую, волевую, можно сказать, победу над «Рубином» — 3:2, тем более победа была в меньшинстве. Непонятная ситуация с лицензированием. Игроки «Химок» уже будут выходить на этот матч, зная, получит ли команда лицензию на будущий год или нет, но это не значит, что они будут играть спустя рукава. Я думаю, что «Химки» с удовольствием дадут бой московскому «Спартаку».

Но «Спартак» в заключительном домашнем матче сезона захочет наверняка как-то извиниться перед болельщиками за неудачную весну, за вылет из Кубка и за очень плохие весенние результаты. Хотя «Спартак» — одна из лучших, если не лучшая команда чемпионата по многим статистическим показателям. Но вот реализация «Спартак» откровенно по весне подвела. Угальде вообще не забивал, Мартинс не забил, Ливай не забивает. Ну, в общем, с голами у «Спартака» действительно проблемы. Я сомневаюсь, что Станкович выпустит тот же состав, что и неделей ранее в Самаре. Здесь сыграют основные футболисты.

У «Спартака» есть проблема с первыми таймами. «Спартак» тяжело в игру входит. Я думаю, что здесь ставка будет сделана на быстрый гол. Ну и дальше «Спартак» постарается наращивать давление. Мой прогноз на матч — «Спартак» забьёт в обоих таймах» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».