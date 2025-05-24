ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч 30-го тура РПЛ в Москве

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Пари НН» в 30-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 4.5 за 1.80.

«ЦСКА сыграет последний домашний матч в этом сезоне, если мы говорим про чемпионат, с «Пари НН». Нижегородцам надо выигрывать или рассчитывать хотя бы на ничейный результат и что Махачкала проиграет «Ростову». В общем, шансы «Пари НН», надо сказать, не очень высоки, к тому же Хуан Босельи, лучший бомбардир команды, пропускает матч из-за удаления в прошлом туре в игре с «Факелом».

ЦСКА в борьбе за тройку, и для армейцев принципиально важно финишировать третьими, это будет сумасшедший скачок Марко Николича и его команды по весеннему отрезку. Тут и финал Кубка, и третье место, а начинали с шестого в весеннем отрезке. Поэтому ЦСКА тоже настроен, ЦСКА тоже мотивирован. И сейчас, имея одинаковое количество очков с динамовцами, ЦСКА располагается выше по матчам между собой. Чтобы не доводить ситуацию до лишних подсчётов и смотреть, как «Динамо» играет с «Краснодаром», ЦСКА просто надо выиграть. Да, не будет Сауля Гуарирапы из-за дисквалификации, но нападающих у ЦСКА сейчас предостаточно. Армейцы в неплохом функциональном тонусе находятся, тем более играют дома.

Поэтому мой прогноз – «победа ЦСКА через тотал меньше 4.5» за 1.8. Мне кажется, много голов в этом матче не должно быть забито», — приводит слова Генича «РБ Спорт».