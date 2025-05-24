«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч 30-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» в 30-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 за 3.05.

«Ключевой матч, решающий, кто станет чемпионом в этом сезоне. Год назад «Краснодар» обыграл «Динамо», не дав ему стать чемпионом. Какие-то реваншистские настроения у бело-голубых присутствуют, плюс им там премиальные обещали, и Гусев накачивает. Но мне кажется, что там много легионеров и они все больше думают уже об отпуске, а не об этой игре. Если бы ещё был реальный шанс забраться в тройку, то это другое дело. А это уже от ЦСКА зависит, не верю, что армейцы оступятся с «Пари НН».

У «Краснодара» мощнейшая мотивация, сумасшедшая поддержка трибун будет. Ажиотаж очень серьёзный в городе. И команда у Мусаева более организованная, более сыгранная. Если забьют первыми, то, думаю, смогут закрыться так, как в прошлом году, ничего не позволят уже динамовцам. А впереди варианты есть: это и Сперцян, способный исполнить, и Кордоба, конечно. Плюс защита у динамовцев, откровенно говоря, хромает.

Жду или 1:0, как в прошлом году, или 2:0, 2:1. Что-то в этом духе. Поэтому ставлю на победу «Краснодара» и тотал меньше 3.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».