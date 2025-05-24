«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат» в 30-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 2.10.

«Вспоминая прошлый год, у «Зенита» возникли серьёзные проблемы в последнем туре в матче с «Ростовом». В концовке всё-таки сумели дожать – 2:1, и «Краснодар» сделал им подарок, обыграв «Динамо». Я думаю, сейчас тоже, конечно, петербуржцы будут следить за развитием событий в Краснодаре. Не исключаю, что на этот раз поведут, потому что грозненцы выпустят смешанный состав. Ташуев точно побережёт лидеров перед стыковыми матчами, избежать их грозненцы уже не могут. Но «Ахмат» всё равно будет настроен хотя бы забить. Там молодые, амбициозные ребята появятся, которые захотят себя проявить на фоне «Зенита».

Думаю, может быть и такое развитие событий: «Зенит» будет вести крупно, станет ждать новостей из Краснодара, где-то потеряет концентрацию, и «Ахмат» этим воспользуется. В общем, очень тяжело тут что-то прогнозировать, потому что в точности не знаем состав «Ахмата», а «Зенит» крайне редко много забивает и выигрывает убедительно. Но в последнее время дома он регулярно пропускает, позволяет создавать моменты у своих ворот. Так что просто поставлю на «обе забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».