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Швейцария — Дания: прогноз Романа Габдрафикова на полуфинал ЧМ-2025

Швейцария — Дания: прогноз Романа Габдрафикова на полуфинал ЧМ-2025
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч ЧМ-2025 Швейцария — Дания.

Ставка: победа Швейцарии с форой (-2.5) за 2.00.

«Это полуфинал чемпионата мира по хоккею. Это что-то немыслимое. Европейцы устраивают свои вечеринки, пока Россия и Беларусь за бортом международных соревнований. Дания сотворила одну из самых невероятных сенсаций в истории ЧМ, обыграв в четверг Канаду со счетом 2:1 благодаря двум шайбам в концовке третьего периода.

ЧМ-2025 . 1/2 финала
24 мая 2025, суббота. 19:20 МСК
Швейцария
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Дании впервые сыграет в полуфинале ЧМ. До этого датчане занимали восьмое место на мировых первенствах в 2010 и 2016 годах. Отмечу, что это вторая победа сборной Дании над канадцами в официальных матчах. Ранее датчане обыгрывали Канаду в групповом этапе чемпионата мира — 2023 со счётом 3:2.

Присутствие Швейцарии в полуфинале как раз неудивительно. Команда Патрика Фишера заняла первое место в своей группе, а в четвертьфинале победила Австрию со счётом 6:0. Матч проходил в Хернинге. Шайбы забросили Кристоф Берчи, Тимо Майер, Кен Егер, Кевин Фиала, Сандро Шмид и Симон Кнак.

Не знаю, как вы, а я думаю, что сказка Дании завершится. Всё-таки поверить в то, что они смогут пройти такую сильную Швейцарию, я не могу. Даже при большом желании. Тем более команды уже встречались друг с другом на групповом этапе, где 5:2 победила Швейцария.

Победа сборной Швейцарии с форой (-2.5). Не вижу смысла изобретать велосипед», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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