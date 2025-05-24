«Арминия» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Гасилина на финал Кубка Германии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Кубка Германии «Арминия» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Штутгарта» с форой (-1.5) за 2.15.

«Дождались финала Кубка Германии. «Арминия» будет играть против «Штутгарта». Представляете — «Арминия» только повысилась в классе, но формально это пока команда третьего дивизиона Германии.

Кубок Германии . Финал Кубок Германии . Финал 24 мая 2025, суббота. 21:00 МСК Арминия Билефельд Не начался Штутгарт Штутгарт Кто победит в основное время? П1 X П2

Да, соперник очень серьёзный. Но «Арминия», кстати, почти все свои матчи в Кубке проводила дома. И обыгрывала при этом очень неплохие команды: и «Фрайбург», который по сезону шёл хорошо, и в полуфинале — «Байер».

«Арминия» в последний раз проигрывала 8 марта. Вы должны понимать — команда не случайная. Но надо признать: это финал Кубка и «Штутгарт» выглядит очень мощно, особенно в последних матчах. Посмотрите, как они сыграли в заключительном туре против «РБ Лейпциг», обыграв на выезде со счётом 3:2.

В общем, «Штутгарт» — явный фаворит. Коэффициент на победу — 1.50. В «Арминии» игроки третьего дивизиона. А в «Штутгарте» есть футболисты национальной сборной. По сезону «Штутгарт» точно заслужил этот трофей. Мой прогноз — победа «Штутгарта», причём я бы взял даже с форой (-1,5)», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».