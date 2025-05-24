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Стали известны шансы Сафонова выиграть Кубок Франции с «ПСЖ»

Стали известны шансы Сафонова выиграть Кубок Франции с «ПСЖ»
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24 мая состоится финал Кубка Франции, в котором сыграют «ПСЖ» и «Реймс». Встреча пройдёт в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и начнётся в 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначно считают фаворитом «ПСЖ», на победу команды Луиса Энрике в основное время можно сделать ставку за 1.13 (около 85% вероятности).

Шансы «Реймса» оценили в 21.00, а на ничью по итогам 90 минут матча дают 8.50.

На победу парижан с учётом возможной серии пенальти можно заключить пари с котировкой 1.05 (92%), а вероятность успеха «Реймса» оценили в 12.00 (8%).

Аналитики считают, что финал получится результативным, на ТБ 2.5 гола дают коэффициент 1.40, а обратный исход идёт за 3.00.

На то, что обе команды забьют, можно сделать ставку за 3.00.

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