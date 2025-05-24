Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Реймс»: прогноз на финал Кубка Франции

«ПСЖ» — «Реймс»: прогноз на финал Кубка Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Петр Кондаков представил прогноз на финал Кубка Фрвнции между «ПСЖ» и «Реймсом».

Ставка: «ПСЖ» победит всухую за 1.85.

Материалы по теме
Звёздный час Сафонова! «ПСЖ» разомнётся перед Лигой чемпионов в финале Кубка Франции
Звёздный час Сафонова! «ПСЖ» разомнётся перед Лигой чемпионов в финале Кубка Франции

«Реймс» в текущем состоянии для «ПСЖ» ну никак не конкурент.
Да и в принципе «Реймсу» сейчас не особо до финала. Дело в том, что клуб откровенно завалил финиш сезона и завершил чемпионат в Лиге 1 на 16-м месте. А значит, играет стыковые матчи за право остаться в элите против «Метца». Первый, кстати, уже состоялся. Там 1:1 — и перспективы не прояснились.

Состав у команды не такой глубокий, в конце сезона сыграть три важнейшие встречи подряд на пределе сил очень сложно. А дела у команды плохи. Уже пять матчей подряд «Реймс» не может победить, забив всего два гола.

Для парижан же график максимально комфортный. Сейчас взять Кубок Франции и потом получить полноценную неделю на подготовку к главному матчу сезона — финалу Лиги чемпионов с «Интером». Наверняка Луис Энрике даже прибегнет к ротации, благо состав глубокий. В частности, все мы ждём появления в воротах Матвея Сафонова, всё-таки в Кубке именно он был основным вратарём.

Ну и на что здесь ставить? Победа «ПСЖ» сомнений не вызывает, однако коэффициент мизерный. Фора тоже вещь опасная, ведь, достигнув комфортного преимущества, парижане могут начать экономить силы. Пожалуй, возьмём здесь сухую победу «ПСЖ». Коэффициент достойный — 1.85.

Материалы по теме
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android