«ПСЖ» — «Реймс»: прогноз на финал Кубка Франции

Автор «Чемпионата» Петр Кондаков представил прогноз на финал Кубка Фрвнции между «ПСЖ» и «Реймсом».

Ставка: «ПСЖ» победит всухую за 1.85.

«Реймс» в текущем состоянии для «ПСЖ» ну никак не конкурент.

Да и в принципе «Реймсу» сейчас не особо до финала. Дело в том, что клуб откровенно завалил финиш сезона и завершил чемпионат в Лиге 1 на 16-м месте. А значит, играет стыковые матчи за право остаться в элите против «Метца». Первый, кстати, уже состоялся. Там 1:1 — и перспективы не прояснились.

Состав у команды не такой глубокий, в конце сезона сыграть три важнейшие встречи подряд на пределе сил очень сложно. А дела у команды плохи. Уже пять матчей подряд «Реймс» не может победить, забив всего два гола.

Для парижан же график максимально комфортный. Сейчас взять Кубок Франции и потом получить полноценную неделю на подготовку к главному матчу сезона — финалу Лиги чемпионов с «Интером». Наверняка Луис Энрике даже прибегнет к ротации, благо состав глубокий. В частности, все мы ждём появления в воротах Матвея Сафонова, всё-таки в Кубке именно он был основным вратарём.

Ну и на что здесь ставить? Победа «ПСЖ» сомнений не вызывает, однако коэффициент мизерный. Фора тоже вещь опасная, ведь, достигнув комфортного преимущества, парижане могут начать экономить силы. Пожалуй, возьмём здесь сухую победу «ПСЖ». Коэффициент достойный — 1.85.