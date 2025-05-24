«Краснодар» — «Динамо» Москва: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Ставка: 1:1 за 7.20.

«Финальный тур Российской Премьер-Лиги. Решается, кто станет чемпионом – «Краснодар» может сделать это в игре с «Динамо». Год назад они тоже встречались в заключительном туре, когда уже бело-голубые претендовали на титул, но «быки» не позволили им выиграть. Вернут ли москвичи «должок» своему сопернику? Интрига невероятная.

«Краснодар» в общем достойно провёл вторую часть сезона после зимней паузы. Клуб не повторил свою судьбу годичной давности, когда после зимы он вернулся в плохом состоянии, потеряв много очков и позволив «Динамо» с «Зенитом» себя опередить. Сейчас всё было по-другому.

За несколько месяцев у команды Мусаева в активе всего пара неудач. Большинство было побед, благодаря чему к 30-му туру «Краснодар» подошёл лидером. Но отрыв от второго «Зенита» у него минимален – одно очко. Так что сейчас даже вничью краснодарцам играть нельзя, чтобы не рисковать титулом.

Ну а «Динамо», если брать последние туры РПЛ, даже лучше «Краснодара» выступало. Клуб потерял очки только один раз в пяти матчах – 1:1 с «Зенитом», что полноценной неудачей сейчас трудно назвать. В остальных встречах бело-голубые выигрывали, в том числе одолели «Спартак» (2:1).

Правда, эта игра с бело-красными у «Динамо» не единственной была за последнее время. До этого клуб ещё встречался с оппонентом в Кубке России и уступил 1:2, вылетев из турнира. После этого ещё и Личку уволили с поста тренера, на тот момент зачастил клуб с потерями очков. Но вот после отставки начались победы, пусть и часто не над самыми сильными оппонентами.

Благодаря последним успешным матчам «Динамо» сумело догнать третий ЦСКА – у них сейчас по 56 очков. Обоих преследует «Спартак», у которого на два очка меньше. Так что бело-голубые могут как финишировать пятыми, так и третьими. Всё будет зависеть от последнего тура.

В очных встречах «Краснодар» в последние годы доминировал над «Динамо» — пять побед подряд, пусть и две из них были в товарищеских матчах. Сейчас же я считаю, что гости дадут отпор оппоненту, помешают ему выиграть и стать чемпионами. Верю тут в ничью – ставлю на счёт 1:1 за 7.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».