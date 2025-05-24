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«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз на прощальный матч Анчелотти в Мадриде

В чемпионате Испании добрались до заключительного, 38-го тура. В субботу, 24 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч «Реал» — «Реал Сосьедад». Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Эта игра станет последней для Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридцев.

Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно составляет 67% вероятности.

Победа «Реала Сосьедад» оценивается в 6.80 — 14% вероятности. Ничейный исход можно найти за 5.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче заключительного тура. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.