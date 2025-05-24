«Краснодар» — «Динамо»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ 24 мая

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.88.

«Краснодар» и «Динамо» сразятся в 30-м туре РПЛ. Удивительное совпадение, конечно, год назад они тоже встречались в последнем матче турнира, тоже определялась судьба титула. Только ситуация была чуть другой, краснодарцы тогда победили, но заняли только второе место. Москвичи же как раз могли выиграть долгожданный трофей в случае победы. Но титул ушёл от них.

Сейчас, само собой, речи о борьбе «Динамо» за чемпионство не идёт. Клуб давно отстал от лидеров. Максимум, который ему светит — третье место. Подопечные Гусева идут четвёртыми и уступают третьему ЦСКА только по дополнительным параметрам. Правда, и опуститься на пятое место коллектив ещё может — он опережает «Спартак» всего на два очка.

«Краснодар» же является единоличным лидером РПЛ. Но даже ничья ему может стоить титула. Отрыв от второго «Зенита» минимален, насчитывает всего одно очко. Помешала подопечным Мусаева досрочно выиграть лигу недавняя неудача с ЦСКА (0:1).

Во всех остальных недавних матчах «Краснодар» выступал почти безупречно, только выигрывал. Ещё одна неудача у него за несколько месяцев случилась как раз с прямым конкурентом — «Зенитом» (1:4). Но тогда «быки» не отчаялись, вернулись на победную тропу, понимая, что ещё имеют шансы на чемпионство.

«Динамо» же после зимней паузы хуже выступало. Был период, когда клуб перестал выигрывать — у него была всего одна победа в шести противостояниях. Руководство не простило такие результаты Марцелу Личке, уволив его ещё до окончания сезона. И как раз после этого бело-голубые начали выигрывать. Сейчас их серия насчитывает три игры. Значимая победа была, конечно, над «Спартаком» — 2:0, после которой «Динамо» и опередило оппонента.

Тут, само собой, «Динамо» приедет злым, вспоминая прошлый сезон, то, что происходило год назад. Но вот мотивация «Краснодара» будет совсем другой. Они выйдут «умирать» на поле. Один шаг остался до чемпионства, путь подопечных Мусаева был трудным, но они дошли до финала розыгрыша РПЛ.

Всё-таки я тут поверю в «Краснодар», который на дистанции, конечно, лучше «Динамо» играет», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».