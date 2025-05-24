«Краснодар» — «Динамо»: получи фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ на решающий матч РПЛ

24 мая «Краснодар» примет «Динамо» в матче заключительного тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Данный матч определит судьбу чемпионского титула, а всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет до 100 000 рублей за регистрацию:

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Обе команды сохраняют турнирную мотивацию перед последним туром. «Динамо» ведёт борьбу за бронзовые медали с ЦСКА. К тому же бело-голубые помнят заключительный матч прошлого сезона, когда проиграли краснодарцам и лишились шансов на чемпионство. Временно исполняющий обязанности главного тренера гостей Ролан Гусев заявил, что его подопечные постараются не дать «быкам» завоевать титул.

«Краснодар» сохраняет лидерство в чемпионате и на одно очко опережает идущий следом «Зенит». В случае победы «быки» впервые в истории завоюют титул чемпионов Премьер-Лиги. Голкипер южан Станислав Агкацев признался, что весь город живёт ощущением будущего трофея и наслаждается возможностью выиграть чемпионат.

Краснодарцы отлично выступают на своём поле. На домашнем стадионе они потерпели всего одно поражение в этом розыгрыше РПЛ. В декабре они проиграли «Спартаку». В весенней части турнира «быки» проиграли лишь дважды, уступив «Зениту» и ЦСКА. В августовском очном матче первого круга южане победили «Динамо» на выезде со счётом 1:0.

В рамках чемпионата России «Динамо» не может одолеть «Краснодар» на протяжении пяти игр подряд с 2022 года.

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