ЦСКА — «Пари НН»: прогноз «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз автора «Чемпионата» Михаила Коробова на игру ЦСКА — «Пари НН».

Ставка: ЦСКА победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.78.

Беспроигрышная серия армейцев в РПЛ насчитывает 13 встреч. И ещё они могут выиграть Кубок России. Через неделю в Суперфинале встретятся с «Ростовом». Времени на восстановление и подготовку предостаточно. Вряд ли ротация будет основательной.

Нижегородцы мотивированы закончить сезон за пределами зоны стыков. Отставание от махачкалинского «Динамо» и «Химок» небольшое, однако есть пара нюансов.

«Пари НН» — явный аутсайдер. Команда проиграла 8 из 13 предыдущих матчей чемпионата России. Во всех пяти встречах подопечные Виктора Гончаренко добывали очки дома. Белорусский специалист может начинать готовить нижегородцев к стыковым встречам.

Высокой результативности от предстоящего матча точно ждать не стоит. Во-первых, реже ЦСКА в лиге пропускает только «Зенит». Во-вторых, и забивают армейцы нечасто. В среднем за встречу в РПЛ отгружают всего 1,5 гола, что является самым низким показателем среди располагающихся в топ-6 клубов.

В-третьих, нижегородцы в последнее время стали скоординированнее действовать в обороне. Только в одном из семи предыдущих матчей чемпионата России пропустили больше двух голов. Проверяем будничную победу армейцев и «низ» по голам. Им ещё к Суперфиналу Кубка России готовиться.