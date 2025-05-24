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«Факел» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Воронеже

«Факел» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Воронеже
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Крылья Советов».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.65.

«Факел» — «Крылья Советов». Самарские футболисты в таблице 10-е и выше не поднимутся. И, конечно же, они захотят уйти в отпуск в хорошем настроении, ведь последние три матча чемпионата проиграли.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А «Факел» всё же должен «хлопнуть дверью» перед уходом в Первую лигу и одержать победу. Кстати, соглашусь, что «Факел» небольшой фаворит, на победу хозяев дают коэффициент 2.37 против 3.30. Это первый вариант для вашего прогноза на рассмотрение.

Вариант №2 – «каждый тайм меньше 1.5» за 2.13. Но не жду много забитых голов, поэтому я выбираю «точный счёт первого тайма 0:0» за 2.65. Это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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