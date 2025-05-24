«Спартак» — «Химки»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на встречу «Спартак» — «Химки».

Ставка: «Спартак» победит + обе забьют за 2.80.

Красно-белые расстались с Гильермо Абаскалем, потратили много денег на трансферы и договорились с Деяном Станковичем. А в итоге — плюс-минус те же результаты. Проваленную весну не получится исправить победой над скромным и проблемным аутсайдером. Хотя понятно, что они будут стараться в любом случае.

Букмекеры ожидают результативный футбол в предстоящем матче. Вот только в гол «Химок» верят не так сильно. А зря! Химчане, конечно, сталкиваются с испытаниями, крайне нестабильны и часто проигрывают, но свою норму знают.

За девять прошлых туров чемпионата России остались без забитого мяча только раз — на выезде у «Зенита» (0:1). В остальных восьми матчах отличились 12 раз. Это опасно.

Опасно для «Спартака», который давно забыл, как побеждать всухую и разгромно. Разумеется, если оставить за скобками последний матч с «Крыльями Советов», которые остались в меньшинстве уже на 10-й минуте, а доигрывали встречу вообще вдевятером почти целый тайм. В общем, хозяева — фавориты, должны победить. Но выйти сухими из воды у них не получится.