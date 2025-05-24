«Динамо» Мх — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Каспийске

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Ростов».

Ставка: ничья за 3.70.

«Динамо» Махачкала – «Ростов». Начнём с гостей. «Ростов» готовится к финалу Кубка (напомню, «Лужники», 1 июня), поэтому вряд ли с первых минут выйдет основной состав, а может быть, вообще не выйдут основные футболисты. Думаю, будет то же самое, как это было в прошлом туре против «Зенита».

У дебютанта последние пять матчей без побед, мало того, четыре поражения. Но в последнем туре было заработано очень важное очко в Грозном, которое позволяет им быть выше «Пари НН».

Но нижегородцы играют в Москве с ЦСКА, и там даже на очко рассчитывать не приходится. Но для уверенности махачкалинцам желательно сыграть минимум вничью, что в итоге и случится», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».