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«Акрон» — «Локомотив»: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ

«Акрон» — «Локомотив»: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ
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24 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России, в котором тольяттинский «Акрон» примет московский «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Акрона» предлагается с коэффициентом 2.65, что составляет приблизительно 36% вероятности.

Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.50 — в районе 40% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

В то же время аналитики уверены, что матч «Акрон» — «Локомотив» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

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