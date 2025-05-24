«Спартак» — «Химки»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 30-го тура чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки».

Ставка: победа «Спартака» по угловым в первом тайме с форой (-2) за 1.72.

«Спартак» — «Химки», 30-й тур Российской Премьер-Лиги. Футбольный клуб «Химки» свои турнирные вопросы решил, можно сказать, на 99,9%. Для того чтобы «Химки» оказались в зоне так называемых стыков, нужно, чтобы «Пари НН» выиграл свой матч у ЦСКА в Москве, Махачкала проиграла дома «Ростову»; и сами «Химки» уступили «Спартаку». Чтобы все три результата свершились, я не знаю, что должно произойти, наверное, чудо. Поэтому «Химки» остаются в лиге, если пройдут лицензирование.

Похожая ситуация с раскладом в турнирной таблице перед последним туром и у «Спартака», но более реалистичная. Они могут скрасить сезон и всё-таки занять третье место, если выиграют у «Химок», ЦСКА уступит «Пари НН», и «Динамо» проиграет «Краснодару».

А теперь к прогнозу. «Спартак» должен выиграть (кого поставит Станкович в стартовый состав, предугадать невозможно, что подтвердил и последний победный матч в Самаре), но заполненные до отказа трибуны, я в это верю, заставят «умирать» красно-белых, и победа будет добыта. Но 1.34 на победу «Спартака» уж очень мало. А вот фору «Химок» с (+1.5) за 2.00 я бы рассмотрел.

И ещё предлагаю рассмотреть победу «Спартака» по угловым в первом тайме с форой (-2) за 1.72. Мне кажется, что это не очень рискованно, и это мой прогноз — победа «Спартака» по угловым с форой (-2) в первом тайме», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».