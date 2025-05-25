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«Ноттингем Форест» — «Челси»: определён фаворит матча АПЛ

«Ноттингем Форест» — «Челси»: определён фаворит матча АПЛ
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25 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.20, что примерно равно 45% вероятности.

Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

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