«Ноттингем» — «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру АПЛ «Ноттингем Форест» — «Челси».

Ставеа: тотал меньше 2.5 гола за 2.25.

Если гости не одолеют «Ноттингем Форест», а «Астон Вилла» победит «Манчестер Юнайтед», будут вытеснены из топ-5 АПЛ. Впрочем, «аристократы» постабильнее, чем «лесники». Они проиграли только одну из восьми предыдущих встреч чемпионата Англии.

Выездной фактор оказывает большое давление на подопечных Энцо Марески. Далеко не всегда у футболистов получается с ним совладать. «Челси» выиграл только 7 из 18 матчей чемпионата Англии в гостях. А «Ноттингем Форест» всего лишь четыре раза в этом сезоне АПЛ уступил на своём поле.

Фаворита выявить невозможно. Всё будет зависеть от настроя и самоотдачи футболистов, а также от изобретательности и хитрости тренеров. Определиться с вариантом для ставки нелегко. Можно проверить ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 2.25. Редко принципиальные важные встречи получаются результативными. Соперники стараются сохранять предельную концентрацию на протяжении всех 90 минут.

На последнем отрезке сезона «Ноттингем Форест» и «Челси» стали более прагматичны. Только 3 из 10 предыдущих встреч АПЛ с участием «аристократов» получились результативными. Причём в двух из трёх случаев они выступали дома. Ждём упорную, вязкую игру строго по счёту.