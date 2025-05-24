«Зенит» — «Ахмат»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Санкт-Петербурге 24 мая

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» 2:0 за 5.40.

«Зенит» примет дома «Ахмат» в последнем туре чемпионата России. Тут команде Семака нужна только победа, чтобы иметь шанс на победу в РПЛ. И я не думаю, что грозненцы сумеют остановить своего оппонента.

У «Зенита» простая задача сейчас – выиграть и ждать неудачи «Краснодара». Пока что команда Семака идёт второй в турнире, отстаёт от «быков» на одно очко. Да, ничья питерцев и проигрыш краснодарцев сравняют их в турнире, по дополнительным параметрам «Зенит» может финишировать выше. Но, думаю, это всё равно рискованный вариант, клуб намерен выиграть и уверенно обойти соперника.

Год назад «Зениту» уже «подарили» чемпионство. Тогда «Краснодар» тоже играл с «Динамо», как и сейчас, только вот бело-голубые претендовали на чемпионство в случае победы. «Быки» обыграли соперника, финишировав вторыми и позволив «Зениту» подняться на первое место. Сейчас уже сама команда Мусаева стоит на пути сине-бело-голубых.

К такому важному матчу «Зенит» подходит в неплохой форме, в РПЛ у него идёт серия без проигрышей длиною в несколько месяцев. За этот период всего пару раз сыграл вничью. Правда, Кубок России подпортил впечатление от концовки сезона. С ЦСКА они встречались в двух матчах финала Пути РПЛ, и сине-бело-голубые оказались слабее армейцев, провалив ответный матч. Но в целом, учитывая изменения в команде в зимнее трансферное окно, мог бы «Зенит» и хуже себя показать после паузы.

«Ахмат» тоже неплохо выступал какое-то время после зимней паузы, шёл на серии без проигрышей, чередовал ничьи и победы. Причём это был не просто удобный график. Грозненцы смогли отобрать очки в РПЛ у «Локомотива» (1:1), «Спартака» (0:0), из Кубка России они выбили «Краснодар» (2:1).

Но вот на дистанции тяжелее пришлось команде Ташуева. Сейчас у неё уже идёт серия неудач из шести противостояний, всего два из которых завершались ничьими. Да, в том числе удалось клубу не проиграть ЦСКА (1:1), но в других матчах и менее сильным оппонентам уступали грозненцы. В таблице они идут на 14-м месте с 25 очками. Главное, что «Ахмат» обезопасил себя от прямого вылета в Первую лигу. Но уже с большой вероятностью он всё-таки попадёт в стыки.

Тут сложно прогнозировать что-то, кроме победы «Зенита». Клуб будет супермотивирован, он ещё и дома играет. Жду уверенной победы питерцев», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».