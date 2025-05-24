«Зенит» — «Ахмат»: ставка Романа Павлюченко на встречу 30-го тура чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.68.

«Заключительный тур РПЛ, решается судьба чемпионства. Один из претендентов, «Зенит», сыграет с «Ахматом» у себя дома. Само собой, кроме победы питерцев, ничего я тут не жду.

Снова в Премьер-Лиге всё решается в последнем туре. И сейчас, по сути, от «Зенита» ничего почти не зависит. Он идёт вторым, отстаёт от «Краснодара» на одно очко. Так что всё будет решаться в игре «быков», а им, кстати, предстоит сложный матч с «Динамо». Команде Семака надо сейчас выигрывать и ждать неудачи краснодарцев.

«Ахмат» же с большой вероятностью финиширует в зоне вылета. Но клуб точно попадёт в стыковые матчи — сейчас его отрыв от 15-го «Оренбурга» насчитывает шесть очков. 12-е «Динамо» Махачкала опережает грозненцев всего на три очка, но дополнительная статистика говорит в пользу дагестанцев. Так что команда Ташуева большой турнирной мотивации не имеет.

Выступали в последнее время соперники так, как и предполагает их расположение в таблице. «Зенит» в РПЛ после зимней паузы проиграл всего один раз — «Спартаку» (1:2). Ничьи тоже можно пересчитать по пальцам одной руки. Остальные были победы над оппонентами разного калибра. Правда, в Кубке России вот не получилось выйти в Суперфинал. Остановил команду Семака ЦСКА, который, пожалуй, весной показывает лучший футбол в РПЛ.

«Ахмат» после зимней паузы вернулся в отличной форме, шёл на приличной для своего уровня серии без поражений, состоящей из семи игр во всех турнирах. В том числе удалось грозненцам выбить «Краснодар» из Кубка России. Но вот сейчас у коллектива идёт уже другая серия — без побед, и насчитывает она шесть противостояний, всего два из которых завершались ничьими.

В общем, «Зенит» в лучшей форме. Он мотивирован тут, даже вничью играть нельзя, нужна только победа, чтобы иметь шанс на чемпионство. «Ахмат» сейчас находится не в той форме, в которой он может остановить оппонента», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».