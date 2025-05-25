«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» победит за 1.75.

Безвыигрышная серия «красных дьяволов» в АПЛ насчитывает восемь встреч (два мирных исхода и шесть поражений). Тем временем «Астон Вилла» выиграла восемь из девяти предыдущих матчей внутреннего первенства. Досадно уступила лишь «Манчестер Сити» (1:2), пропустив на 90+4-й минуте.

Подопечные Унаи Эмери расположились на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Если победят «Манчестер Юнайтед», могут подняться в зону Лиги чемпионов. Главное — чтобы «Челси», «Ньюкасл» или «Манчестер Сити» потеряли очки. У конкурентов соперники более сложные, чем «красные дьяволы». Шансы есть.

Заключить пари на П2 можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. На последнем отрезке сезона бирмингемцы играют просто превосходно. Быстро выбираются из обороны в атаку, создают много моментов, практически не допускают позиционных ошибок.

С «Манчестер Юнайтед» совершенно другая история. Безыдейность в атаке, плохая культура паса, плюс часто подводит реализация. Абсолютно не похожи манкунианцы на один из самых титулованных клубов Англии. Совершенно точно летом его ждут перемены. Не исключено, что и Аморим будет отправлен в отставку. Но это уже не касается Эмери.