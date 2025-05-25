«МЮ» — «Астон Вилла»: стал известен фаворит

25 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.75, что примерно равно 56% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.