Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Астон Вилла»: стал известен фаворит

«МЮ» — «Астон Вилла»: стал известен фаворит
Комментарии

25 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.75, что примерно равно 56% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Материалы по теме
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android