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Названы шансы «Ромы» в прощальном матче Раньери

Названы шансы «Ромы» в прощальном матче Раньери
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25 мая состоится матч 38-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине местный «Торино» примет «Рому». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 61% вероятности.

Победа «Торино» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный же исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Торино» — «Рома» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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