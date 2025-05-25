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«Торино» — «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Торино» — «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру Серии А между «Торино» и «Ромой».

Ставка: «Рома» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.30.

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«Торино» может только мечтать о прогрессе, которого «Рома» достигла благодаря Раньери.

Из-за серьёзных кадровых потерь Ваноли потерял управление. В последних шести турах Серии А его подопечные победили «Удинезе» (2:0), сыграли вничью с «Венецией» (1:1) и потерпели четыре поражения. Спустились на 11-ю строчку.

Римляне просто обязаны победить. Соперник удобный, а мотивации — хоть отбавляй. Не только из-за Лиги чемпионов. Матч ведь станет последним в карьере Клаудио Раньери, футболисты должны поблагодарить специалиста за всё. Лучше всего это сделать, набрав три очка. Взять П2 + ТМ 3.5 мяча можно за 2.30.

Результативность у римлян не самая высокая, особенно на выезде. В среднем за встречу в Серии А в гостях забивают всего 0,9 мяча. С другой стороны, «Рома» и пропустила только в 5 из 13 последних матчей первенства. В защите полный порядок, и голкипер надёжен. Плюс и туринцы прагматичны. Не ждём много голов.

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