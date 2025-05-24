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«Факел» — «Крылья Советов»: прогноз на матч в Воронеже

«Факел» — «Крылья Советов»: прогноз на матч в Воронеже
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру РПЛ между «Факелом» и «Крыльями Советов».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.72.

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«Крылья Советов» получили лицензию на проведение встреч в Российской Премьер-Лиге. Отрыв от зоны стыков составляет три очка, а конкуренты возятся между собой, поэтому за прописку можно не переживать. Последние три матча команда проиграла, но в недавнем со «Спартаком» сильно помешали два удаления.

«Факел» — явный аутсайдер первенства, который уже точно покинет РПЛ. Пропускает он не так много, а вот реализация подводит плюс-минус всегда.

Рассчитывать на победу в заключительном туре будет сложно, хотя и стыдиться за встречу с нестабильными «Крыльями Советов» тоже не придётся. Много голов не предвидится.

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