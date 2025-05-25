Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Барселоны» закончить сезон победой

Стали известны шансы «Барселоны» закончить сезон победой
Аудио-версия:
Комментарии

Пришла пора закрыть сезон-2024/2025 в чемпионате Испании. На этих выходных проходят заключительные встречи 38-го тура.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Унаи Эмери отвоюет Лигу чемпионов
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Унаи Эмери отвоюет Лигу чемпионов

В воскресенье, 25 мая, на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао состоится матч «Атлетик» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.18, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается в 3.35 — около 29% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Материалы по теме
«Атлетик» — «Барселона». Чемпионов ждёт ледяной ушат на финише
«Атлетик» — «Барселона». Чемпионов ждёт ледяной ушат на финише
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android