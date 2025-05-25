Стали известны шансы «Барселоны» закончить сезон победой

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Пришла пора закрыть сезон-2024/2025 в чемпионате Испании. На этих выходных проходят заключительные встречи 38-го тура.

В воскресенье, 25 мая, на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао состоится матч «Атлетик» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.18, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается в 3.35 — около 29% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.