«Атлетик» — «Барселона»: букмекеры назвали самый вероятный счёт

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В воскресенье, 25 мая, на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао состоится матч 38-го тура Ла Лиги «Атлетик» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.18, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается в 3.30 — около 30% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80. То есть шансы достаточно близкие.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (7.60). Следом идут победы «Барселоны» со счётом 2:1 (8.40) и 2:0 (9.70).