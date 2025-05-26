Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Хатайспор» — «Фенербахче»: прогноз на матч

«Хатайспор» — «Фенербахче»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Хатайспор» — «Фенербахче».

Ставка: «Фенербахче» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

Материалы по теме
Конфликт с «Галатасараем» подпитывает Моуринью. Прогноз на «Хатайспор» — «Фенербахче»
Конфликт с «Галатасараем» подпитывает Моуринью. Прогноз на «Хатайспор» — «Фенербахче»

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, во встрече предыдущего тура чемпионата Турции подопечные Моуринью победили «Эюпспор» со счётом 2:1. Один из голов забил нестареющий Эдин Джеко. А голевую передачу на него отдал ещё один знаменитый ветеран — Душан Тадич.

В составе «Хатайспора» нет столь известных, мастеровитых и опытных футболистов, как Джеко и Тадич. И мотивировать своих подопечных тренеру этого клуба гораздо сложнее, чем Жозе Моуринью. Ведь шансов сохранить прописку в элитном дивизионе страны у них уже давно нет.

«Хатайспор» проиграл шесть из восьми последних матчей турецкой Суперлиги. Мирным исходом завершилась встреча с «Гёзтепе» (1:1). А победил клуб замыкающий турнирную таблицу первенства «Адана Демирспор» (5:0). Взять П2 + ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

У «Фенербахче» прекрасная результативность. В среднем за встречу в чемпионате Турции забивает 2,5 мяча. «Хатайспор» в 34 матчах первенства пропустил 67 голов. Складываем одно с другим и получаем результативную победу команды Моуринью. Португальский специалист не позволит своей команде расслабиться.

Материалы по теме
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android