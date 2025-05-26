«Хатайспор» — «Фенербахче»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Хатайспор» — «Фенербахче».

Ставка: «Фенербахче» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, во встрече предыдущего тура чемпионата Турции подопечные Моуринью победили «Эюпспор» со счётом 2:1. Один из голов забил нестареющий Эдин Джеко. А голевую передачу на него отдал ещё один знаменитый ветеран — Душан Тадич.

В составе «Хатайспора» нет столь известных, мастеровитых и опытных футболистов, как Джеко и Тадич. И мотивировать своих подопечных тренеру этого клуба гораздо сложнее, чем Жозе Моуринью. Ведь шансов сохранить прописку в элитном дивизионе страны у них уже давно нет.

«Хатайспор» проиграл шесть из восьми последних матчей турецкой Суперлиги. Мирным исходом завершилась встреча с «Гёзтепе» (1:1). А победил клуб замыкающий турнирную таблицу первенства «Адана Демирспор» (5:0). Взять П2 + ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

У «Фенербахче» прекрасная результативность. В среднем за встречу в чемпионате Турции забивает 2,5 мяча. «Хатайспор» в 34 матчах первенства пропустил 67 голов. Складываем одно с другим и получаем результативную победу команды Моуринью. Португальский специалист не позволит своей команде расслабиться.