«Атлетик» — «Барселона»: прогноз на матч в Бильбао

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Ла Лиги «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 2.00.

«Атлетик» из Бильбао сезон провёл не так продуктивно, однако всё равно собой может быть доволен. Во-первых, дошёл до полуфинала Лиги Европы, где уступил в какой-то степени из-за невезения.

Во-вторых, уже точно финиширует в топ-5 испанской Примеры, а потому обеспечил себе групповой этап Лиги чемпионов в будущем сезоне. Фактически тоже доигрывает сезон и со спокойной душой уходит в отпуск.

Во многом здесь заслуга Эрнесто Вальверде. До прихода этого тренера клуб из Бильбао болтался на подступах к еврокубковой зоне и мало чем выделялся. Сегодня же это крайне опасный соперник, который обладает организованной обороной, классным голкипером и острой контратакой, возглавляемой братьями Уильямсами. Коллектив очень хорошо умеет ловить своих оппонентов на ошибках и играть вторым номером.

«Атлетик» пропустил за 37 туров всего лишь 26 мячей. Это лучший показатель лиги. Даже у мадридского «Атлетико», который привычно показывает эталонную оборонительную игру, больше на четыре пропущенных мяча. И здесь, конечно, заслуга Вальверде. В обеих очных встречах с «Барселоной» он проиграл, но больше двух мячей не пропускал. С чего бы ему провалиться на этот раз?