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«Хатайспор» — «Фенербахче»: букмекеры оценили шансы команды Моуринью

«Хатайспор» — «Фенербахче»: букмекеры оценили шансы команды Моуринью
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26 мая в матче 37-го тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» примет «Фенербахче». Встреча пройдёт на стадионе «Ени Хатай» в городе Антакья, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.27, что равно приблизительно 77% вероятности.

Победа «Хатайспора» оценивается коэффициентом 8.90. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Хатайспор» — «Фенербахче» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

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