«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 2.34.

«Фулхэм» примет дома «Манчестер Сити» в рамках 38-го тура АПЛ. На «Крэйвен Коттедж» играть всем непросто, это маленькая арена со своей спецификой. И думаю, сейчас «горожане» могут потерять очки тут.

Хотя даже играть вничью сейчас «горожанам» опасно. Пока у них всё хорошо в таблице – третье место с 68 очками. Но сразу три преследователя имеют всего на два очка меньше. Очень плотно все идут друг к другу. Так что при определённых обстоятельствах «Сити» даже за пределы топ-5 может вылететь, и, что главное, не попадёт он в ЛЧ, что будет огромным провалом для команды.

Ещё один провал произошёл у команды на прошлой неделе в финале Кубка Англии. Подопечные Гвардиолы играли с «Кристал Пэлас», и, казалось, должны легко забирать трофей. Но «орлы» выстояли и выдержали напор соперника. «Сити» имел множество моментов, в том числе с пенальти мог забить. Но итог – минимальное поражение 0:1.

Впрочем, с точки зрения еврокубков этот финал был не так важен манкунианцам – выиграв, только в Лигу Европы попали бы. А в АПЛ сейчас за Лигу чемпионов борется коллектив, и тут видно, что уже намного лучше выступает «Сити». Всего один раз потерял очки в пяти турах – 0:0 с «Саутгемптоном». Да, неожиданная потеря очков была, но во всех остальных матчах выигрывал коллектив, в том числе в принципиальном матче с «Астон Виллой» (2:1).

«Фулхэм» уже особой турнирной мотивации не имеет. Сейчас он идёт на 10-й строчке с 54 очками. Клуб может подняться максимум на девятое место, от которого его отделяет одно очко. Восьмой «Брайтон» опережает «дачников» на четыре очка.

В последнее время коллектив чередовал разные результаты. В пяти турах он дважды обыграл «Саутгемптон» (2:1) и «Брентфорд» (3:2), а также три раза уступил «Челси» (1:2), «Астон Вилле» (0:1) и «Эвертону» (1:3).

Я тут жду сенсации. «Манчестер Сити» имел не самый простой график, играл в середине недели перенесённый тур АПЛ. В гостях ещё и не лучшим образом выступали «горожане» — не выиграли в четырёх из семи встреч на выезде. А, как я говорил, дома у «Фулхэма» ещё сложнее играть», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».