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«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.

«Атлетик» провел прекрасный сезон. Может быть, чуть-чуть не хватило в Лиге Европы, чтобы добраться до финала. Но сам по себе сезон команды Эрнесто Вальверде, конечно, вышел шикарный. И место в Лиге чемпионов Бильбао точно заслужил. Такие матчи, как вы знаете, называются особенными — между тремя командами, которые никогда в истории чемпионата Испании не вылетали.

Испания — Примера . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» хороша, спору нет. Играет ярко, результативно. Но уже в статусе чемпиона она успела проиграть свой первый и пока единственный матч в Примере – «Вильярреалу», со счетом 2:3. Играла классно, но, как всегда, проблемы в обороне. Три мяча позволили «Вильярреалу» забить.

Сейчас пройдет матч без турнирного значения. Значит, обе команды захотят красиво завершить сезон. «Атлетик» — попрощаться с болельщиками. «Барселона» — завершить в статусе чемпиона и спокойно уйти на заслуженный отдых. Поэтому, скорее всего, ждем голы. Я не сомневаюсь, что это будет открытая игра, настоящая — насыщенная, эмоциональная и результативная», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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