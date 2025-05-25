Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата Испании

«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата Испании
Комментарии

Известный в прошлом футболист, выступавший в чемпионатах России, Испании и Болгарии, Владислав Радимов дал прогноз на матч 38-го тура Примеры «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: победа «Атлетика» за 2.10.

Испания — Примера . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселоне» ничего не надо, мы видели это в матче с «Вильярреалом». Игроки будут доигрывать сезон в ранге чемпионов. «Атлетик» Бильбао дома – это всё равно машина, которая сейчас сильнее, чем «Барса», и им просто нужнее перед своими зрителями.

Поэтому чистая победа «Атлетика». И ещё одна ставка: обе забьют во втором тайме, потому что будет открытый футбол в концовке», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Атлетик» — «Барселона». Чемпионов ждёт ледяной ушат на финише
«Атлетик» — «Барселона». Чемпионов ждёт ледяной ушат на финише
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android