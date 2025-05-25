«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист, выступавший в чемпионатах России, Испании и Болгарии, Владислав Радимов дал прогноз на матч 38-го тура Примеры «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: победа «Атлетика» за 2.10.

«Барселоне» ничего не надо, мы видели это в матче с «Вильярреалом». Игроки будут доигрывать сезон в ранге чемпионов. «Атлетик» Бильбао дома – это всё равно машина, которая сейчас сильнее, чем «Барса», и им просто нужнее перед своими зрителями.

Поэтому чистая победа «Атлетика». И ещё одна ставка: обе забьют во втором тайме, потому что будет открытый футбол в концовке», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».