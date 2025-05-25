«Атлетик» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: 2:2 за 10.00.

«В заключительном туре чемпионата Испании встретятся «Атлетик» и «Барселона». Для каталонцев эта игра никакого значения не имеет. Баски же теоретически ещё могут изменить своё положение в турнире.

«Барселона» уже пару туров назад решила главную для себя задачу в Ла Лиге – гарантировала чемпионство. Да, всё стало понятно ещё после «класико», в котором команда Флика выиграла, несмотря на три пропущенных мяча от «Реала», — 4:3. Они с мадридцами как раз боролись за первую строчку, и «Барса» оторвалась ещё сильнее от оппонента. В следующем туре она в дерби обыграла «Эспаньол» (2:0) и гарантировала себе победу в турнире.

Интересно, что сразу после чемпионства «Барселона» проиграла в чемпионате – 2:3 с «Вильярреалом», которому очки нужны были для борьбы за еврокубки. И эта неудача стала первой для сине-гранатовых в лиге в 2025 году. Правда, в других турнирах, в Лиге чемпионов, в частности, «Барса» уже проигрывала.

«Атлетик» сейчас идёт четвёртым в турнире. У него одинаковый разрыв с соседями выше и ниже, три балла до третьего «Атлетико» и столько же – до пятого «Вильярреала». Спуск в турнире баскам явно не грозит – статистика забитых и пропущенных мячей у них сильно лучше. А вот с «Атлетико» ещё можно конкурировать, там разрыв в этой же статистике не такой большой.

У «Атлетика» схожая статистика последних игр, как у «Барселоны». Большинство игр он завершал победами недавно, последняя и единственная за несколько месяцев неудача в Ла Лиге была с «Реалом» (0:1). Но вот если брать еврокубки, то тут ситуация уже не такая радужная была – две неудачи с «Ман Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы (0:3 и 1:4).

В общем, тут есть определённая интрига. 100% победу «Барселоны» трудно предсказать, учитывая прошлый тур лиги, когда в схожей ситуации клуб проиграл. С другой стороны, второй раз кряду проигрывать тоже сине-гранатовые не намерены, учитывая их статистику в чемпионате в 2025 году», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».