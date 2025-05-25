«Ноттингем Форест» — «Челси»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ 25 мая

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Челси» в 38-м туре АПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 5.5 карточки за 1.80.

«Матч очень важный, за Лигу чемпионов будут биться команды. От «Ноттингема» уже не всё зависит. Ему не просто надо победить, но и нужна осечка одного из соперников. «Челси» в случае победы ниже пятого места не опустится. Хорошо, когда интрига живёт до последнего. И тут, конечно, будет драма, драка самая настоящая. Команды боевые, жёсткие, с мотивацией проблем не должно возникнуть.

Я не думаю, что игра будет результативной. Хотя всякое в концовке может случиться. Если ничья 1:1, например, будет, в конце начнётся уже игра без обороны, кто быстрее забьёт. На мой взгляд, здесь будет очень много жёстких нарушений, стычек. Команды с характером, уступать никто не захочет. Я отметил для себя, что «Челси» больше всех в Англии получает карточек, а «Ноттингем» в пятёрке. Как здесь может обойтись без огромного количества предупреждений, не представляю. Зато легко могу представить, что дойдёт и до удаления. У «Челси» много молодых и горячих, которые порой не могут себя контролировать», — приводит слова Титова «РБ Спорт».